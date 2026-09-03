Москва3 сен Вести.Заявления по поводу мобилизации в РФ, которые делают и представители СМИ-иноагентов, и высокопоставленные представители других государств, являются манипулятивными. Такое мнение ИС "Вести" высказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

На днях секретарь Совбеза Армении Ален Симонян сказал готовности республики принять "новую волну" релокантов из России.

Та же Армения устами своих спикеров говорит: мол, мы готовы принять новую волну российских граждан. Это что, желание услужить, желание помочь? Это желание дуть в одну и ту же информационную дуду [с недругами РФ]. Конечно, это манипуляция общественным сознанием. Это специальная психологическая операция, которая рассчитана в том числе и на внутриукраинскую аудиторию уверен Иван Соловьев

Руководитель информационного агентства Baltnews Андрей Стариков отмечает, что слухи о мобилизации в России активно распространяют СМИ-иноагенты.

Иноагенты, что называется, сделали фальстарт. Они говорят, что уже идет мобилизация, якобы добровольное подписание контрактов – это, оказывается, также мобилизация. Ну, тогда мобилизацией можно назвать все, что угодно – вот пошел дождь за окном и это тоже, видимо, какая-то мобилизация. Все это действительно дезинформационная кампания, которая скоординирована и запущена на Западе. Она преследует цель посеять панику, подорвать доверие к власти и стимулировать отток населения добавил он

В четверг, 3 сентября, президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что на сегодня не существует такого сценария, который бы потребовал мобилизации.