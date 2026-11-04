Запад вновь сделал ставку на раскол российского общества, как и во время Смуты Журналист Кайстро: Запад хочет обрушить на Россию новую Смуту

Москва4 ноя Вести.Западные государства, как и в период Смутного времени, хотят ослабить суверенитет России, воздействуя на ее экономику, политику и общественное сознание. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Дмитрий Кайстро.

Он подчеркнул, что смута и хаос – это то, что Запад хотел бы перманентно видеть на пространствах России и ее исторических территориях.

Сегодня инструменты внешнего влияния стали технологичнее, но логика врагов России осталась прежней: ослабить суверенитет через воздействие на экономику, политику и общественное сознание. Западные геополитические центры вновь делают ставку на раскол российского общества, разжигают внутренние конфликты. Цель у них одна - обрушить Россию в новую Смуту, лишить субъектности, а потом разделить на части, чтобы их по очереди переварить объяснил журналист

Подробнее о том, как победа в Смутное время стала не только военным успехом России, но и символом того, что общество способно в критический момент собраться вместе – в авторской колонке Дмитрия Кайстро.