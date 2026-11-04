Во время Смуты восстановление порядка было невозможно без обретения суверенитета Кайстро о Смуте: восстановление порядка невозможно без обретения суверенитета

Москва4 ноя Вести.Подвиг ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в Смутное время приобретает более глубокий смысл в условиях, когда Россия потерпела поражение в Ливонской войне, и ее суверенитет находился под угрозой. Об этом рассказал журналист ИС "Вести" Дмитрий Кайстро.

Он напомнил, что выход к Балтийскому морю был стратегической задачей, так как открывал доступ к международной торговле, позволял развивать экономические и технологические связи, а также укреплял позиции на международной арене. Во многом именно неудача в войне стала одной из глубинных причин Смуты, подчеркнул Кайстро.

В этом контексте подвиг ополчения Минина и Пожарского приобретает еще более глубокий смысл – восстановление порядка невозможно без обретения суверенитета, а игра на большой международной арене требует внутреннего сплочения и способности действовать как единое целое. Ополчение боролось не против "чужих культур", а против утраты самостоятельности и внешнего контроля отметил журналист

Подробнее о том, как победа в Смутное время стала не только военным успехом России, но символом того, что общество способно в критический момент собраться вместе – в авторской колонке Дмитрия Кайстро.