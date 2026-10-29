Москва29 октВести.Москва готова ответить на любой вызов в Балтийском море, однако не желает создания там напряженности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия - Африка.
Он подчеркнул, что вопрос безопасности на Балтике был поднят в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Причем первым по этому поводу высказался финский президент, заявив, что Финляндия надеется на соблюдение всеми участниками международного морского права.
Мы поддерживаем такой подходзаявил Владимир Путин
По его словам, Россия не хочет, чтобы на Балтике сложилась такая же ситуация, как в Ормузском проливе и Персидском заливе.
Мы такого не хотим. Но на любой вызов ответимуказал президент РФ