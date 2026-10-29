Россия готова ответить на любой вызов в Балтийском море Путин: Россия готова ответить на любой вызов на Балтике

Москва29 окт Вести.Москва готова ответить на любой вызов в Балтийском море, однако не желает создания там напряженности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия - Африка.

Он подчеркнул, что вопрос безопасности на Балтике был поднят в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Причем первым по этому поводу высказался финский президент, заявив, что Финляндия надеется на соблюдение всеми участниками международного морского права.

Мы поддерживаем такой подход заявил Владимир Путин

По его словам, Россия не хочет, чтобы на Балтике сложилась такая же ситуация, как в Ормузском проливе и Персидском заливе.