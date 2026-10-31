Журналист Хинкл о словах Путина про интересы РФ на Балтике: это настоящий лидер

"Это настоящий лидер": в США отреагировали на слова Путина о Балтике Журналист Хинкл о словах Путина про интересы РФ на Балтике: это настоящий лидер

Москва31 окт Вести.Заявление президента России Владимира Путина о защите национальных интересов и готовности отвечать на вызовы, в том числе, в Балтийском море, является проявлением лидерских качеств политика. Таким мнением на странице в соцсети X поделился американский журналист Джексон Хинкл.

Соответствующий комментарий он оставил к высказыванию российского президента о ситуации в названном регионе.

Путин — это и есть настоящий лидер отметил Хинкл

29 октября на пресс-конференции по итогам саммита Россия–Африка Путин заявил, что Москва готова ответить на любую угрозу.

Российский лидер в этой связи предупредил, что несоблюдение международного морского права может привести к тому, что в Балтийском море сложится обстановка, аналогичная кризису в Ормузском проливе, где после ударов авиации США и Израиля по Ирану почти полностью остановилось движение судов.

Путин добавил, что вопрос безопасности на Балтике обсуждался в недавнем телефонном разговоре с президентом Финляндии Александром Стуббом и с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре.