Москва29 октВести.Американский журналист Джексон Хинкл обратил внимание на заявление президента России Владимира Путина о доле БРИКС в мировой экономике — об этом свидетельствует его публикация в соцсети X.
БРИКС побеждает!написал он
Путин сообщил в среду, что за последние пять лет страны объединения произвели более 40% мирового ВВП, тогда как на долю G7 приходится менее 30%.
В сентябре глава российского государства называл БРИКС одной из мощных движущих сил укрепления подлинной многосторонности в международных отношениях. По его словам, внимание к деятельности объединения в мире продолжает расти.
Ранее заместитель председателя Национального комитета по вопросам делового сотрудничества в рамках объединения БРИКС Андрей Гурьев в интервью ИС "Вести" рассказал, что африканские страны проявляют все больший интерес к объединению БРИКС.