Журналист Хинкл из США оценил заявление Путина о доле БРИКС в экономике мира

"БРИКС побеждает": в США обратили внимание на слова Путина Журналист Хинкл из США оценил заявление Путина о доле БРИКС в экономике мира

Москва29 окт Вести.Американский журналист Джексон Хинкл обратил внимание на заявление президента России Владимира Путина о доле БРИКС в мировой экономике — об этом свидетельствует его публикация в соцсети X.

БРИКС побеждает! написал он

Путин сообщил в среду, что за последние пять лет страны объединения произвели более 40% мирового ВВП, тогда как на долю G7 приходится менее 30%.

В сентябре глава российского государства называл БРИКС одной из мощных движущих сил укрепления подлинной многосторонности в международных отношениях. По его словам, внимание к деятельности объединения в мире продолжает расти.

Ранее заместитель председателя Национального комитета по вопросам делового сотрудничества в рамках объединения БРИКС Андрей Гурьев в интервью ИС "Вести" рассказал, что африканские страны проявляют все больший интерес к объединению БРИКС.