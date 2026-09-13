Зарубин: часть своей речи на саммите БРИКС Путин написал от руки

Часть своей речи на саммите БРИКС Путин написал от руки, сообщил Зарубин Зарубин: часть своей речи на саммите БРИКС Путин написал от руки

Москва13 сен Вести.Президент России Владимир Путин написал от руки часть своей речи на саммите БРИКС в Индии. Об этом сообщил Павел Зарубин.

Судя по этим кадрам нашей программы, многое Путин написал в своей речи прямо по ходу мероприятия. Возможно, здесь родилось и такое - очень понятное каждому жителю 1,5 миллиардной Индии - про священную корову сказал журналист

Накануне российский лидер выступил на саммите БРИКС. В своей речи Путин среди прочего отметил, что авторитет и влияние объединения в мире неуклонно нарастают. Он подчеркнул, что БРИКС по праву утвердилась среди ключевых центров глобального управления.

Президент также высказал мнение, что БРИКС может сыграть ведущую роль в создании новых систем управления.