Москва13 сенВести.Президент России Владимир Путин написал от руки часть своей речи на саммите БРИКС в Индии. Об этом сообщил Павел Зарубин.
Судя по этим кадрам нашей программы, многое Путин написал в своей речи прямо по ходу мероприятия. Возможно, здесь родилось и такое - очень понятное каждому жителю 1,5 миллиардной Индии - про священную коровусказал журналист
Накануне российский лидер выступил на саммите БРИКС. В своей речи Путин среди прочего отметил, что авторитет и влияние объединения в мире неуклонно нарастают. Он подчеркнул, что БРИКС по праву утвердилась среди ключевых центров глобального управления.
Президент также высказал мнение, что БРИКС может сыграть ведущую роль в создании новых систем управления.