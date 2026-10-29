Путин: РФ помнит уроки мировых войн и делает все, чтобы не допустить подобного

Путин заявил о стремлении России не допустить новых глобальных конфликтов Путин: РФ помнит уроки мировых войн и делает все, чтобы не допустить подобного

Москва29 окт Вести.Россия учитывает уроки Первой и Второй мировых войн и предпринимает все необходимые усилия, чтобы предотвратить подобные катастрофы в глобальном масштабе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам саммита Россия—Африка.

Глава государства выступил с заявлением для средств массовой информации совместно с президентом Бурунди, действующим председателем Африканского союза Эваристом Ндайишимийе.

Мы в России хорошо помним … уроки Первой и Второй мировых войн подчеркнул Владимир Путин

Российский лидер отметил, что память об исторических трагедиях прошлого остается важным ориентиром для внешней политики страны, направленной на недопущение новых глобальных противостояний.