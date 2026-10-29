Москва29 окт Вести.Зная трагические страницы истории, человечество может предпринимать попытки, чтобы избежать новых потрясений. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита Россия — Африка.

По словам главы государства, зная историю и ее трагические страницы, можно предпринимать попытки для того, чтобы ничего подобного, что было с человечеством в прежние десятилетия и столетия в ходе крупных вооруженных конфликтов, больше не повторилось.

Он подчеркнул, что Россия делает все для того, чтобы ничего подобного не произошло в международном аспекте.

Ранее Путин заявил, что РФ помнит уроки мировых войн и стремиться не допустить новых глобальных конфликтов.