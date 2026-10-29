Путин: реформа ООН нужна, но важно "не выплеснуть с водой ребенка" Путин о реформе ООН: важно "не выплеснуть с водой ребенка"

Москва29 окт Вести.ООН необходимо реформировать, однако этот процесс требует широкого консенсуса. Неаккуратные действия в ходе реформы не должны привести к уничтожению существующего инструмента международных отношений, подчеркнул президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка.

Реформированию подлежат, безусловно, в связи с кардинальными изменениями в мире практически все крупные международные структуры, включая ООН. Вопрос только в том, чтобы эти решения принимались на основе, как мы говорим, широкого консенсуса и чтобы мы с водой не выплеснули и ребенка. С тем чтобы не разрушить, может быть, и правильно критикуемые сегодня, но единственные в своем роде универсальные международные инструменты, такие, например, как Организация Объединенных Наций сказал президент

Глава государства отметил, другой такой организации у человечества нет. Он признал, что ООН, возможно, работает не так, как хотелось бы, но при этом подчеркнул, что она существует и действует как площадка для согласования позиций.

Как ранее зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Москва рассчитывает, что вопрос о несправедливом представительстве Африки в Совете Безопасности ООН и усилиях России по этой теме найдет отражение в итоговых документах саммита Россия – Африка.