Зампостпреда РФ: вопрос о роли Африки в Совбезе ООН отразят в документах саммита

Россия уверена, что саммит в Москве укажет на несправедливость к Африке в СБ ООН Зампостпреда РФ: вопрос о роли Африки в Совбезе ООН отразят в документах саммита

Москва29 окт Вести.Москва рассчитывает, что вопрос о несправедливом представительстве Африки в Совете Безопасности ООН и усилиях России по этой теме найдет отражение в итоговых документах саммита Россия – Африка. Об этом заявила РИА Новости зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.

По ее словам, задача устранения исторической несправедливости в отношении Африки в нынешней структуре Совета Безопасности ООН является одним из приоритетов РФ в работе Генассамблеи.

[Это] зафиксировано в декларации второго саммита Россия – Африка 2023 года​​​. Уверены, что этот тезис найдет свое отражение в итоговых документах очередной встречи на высшем уровне в конце октября в Москве сказала дипломат

Евстигнеева подчеркнула, что Москва высоко ценит последовательную позицию партнеров из Африки, которые выступают за реформу СБ ООН в соответствии с положениями Эзулвинского консенсуса и Сиртской декларации 2005 года. В этих документах предлагается предоставить странам Африки не менее двух постоянных мест в Совбезе ООН, включая право вето, а также пяти непостоянных мест.

Зампостпреда РФ при ООН отметила, что вопрос о расширении состава Совбеза Всемирной организации за счет новых мест остается сложной политической задачей, нет соответствующей концепции, которая пользовалась бы поддержкой подавляющего большинства государств-членов.

В сентябре президент России Владимир Путин выступил за расширение Совета безопасности ООН за счет представительства стран Азии, Африки и Латинской Америки.