Москва14 окт Вести.Российская делегация планирует поднять ряд острых тем и задать "неудобные вопросы" Верховному комиссару ООН по правам человека во время работы в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Работаем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке​​​. Сегодня в планах обсуждение отчета Верховного комиссара по правам человека. У нас есть к нему неудобные вопросы. И в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по мск) проведем неформальное заседание членов СБ ООН по Формуле Аррии говорится в публикации

Дипломат заявил, что главная цель этих мероприятий - довести до международного сообщества факты, которые российская сторона считает свидетельствами нарушений со стороны украинских формирований. По его словам, Москва намерена привлечь внимание к последствиям действий киевских властей при поддержке западных стран.

Мирошник добавил, что российская делегация планирует рассказать о преступлениях против военнопленных, которые она приписывает украинской стороне, обсудить тему эскалации терроризма, как утверждает дипломат, за счет западной поддержки, а также затронуть ситуацию в Алешках. Он заявил, что Москва намерена опровергнуть информацию, которую считает международным фейком, созданным Киевом.