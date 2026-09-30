В МИД заявили, что ждут провокаций от Киева и ЕС на сессии СПЧ ООН в Женеве Мирошник: ждем провокаций от Украины на 63-й сессии СПЧ ООН в Женеве

Москва30 сен Вести.Российская делегация прибыла в Женеву, где состоится 63-я сессия Совета по правам человека (СПЧ) ООН. Как отметил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, представители Москвы ждут провокаций со стороны Киева и их европейских партнеров.

По его словам, на заседании 30 сентября ожидается дискуссия на основе документа "Венская декларация и Программа действий", в которой четко прописано право народа на самоопределение.

В день четырехлетия проведения референдума о вступлении в Россию новых субъектов Новороссии и Донбасса самое время напомнить нашим европейским так называемым партнерам о том, что самое время принять и признать права людей быть в составе того государства, в котором они хотят находиться. Ну и, конечно, сегодня ждем провокацию украинской стороны и их европейских подпевал в рамках сегодняшней дискуссии сказал дипломат в видео, опубликованном в его канале в MAX

Однако, подчеркнул Мирошник, российская делегация готова к любым вызовам.