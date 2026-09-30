Мирошник рассказал о взрывной реакции Литвы и Украины на сессии ООН Мирошник рассказал о реакции делегаций Литвы и Украины на выступление РФ

Москва30 сен Вести.Представители Литвы и Украины продемонстрировали взрывную реакцию на выступление РФ на сессии Совета ООН. Об этом в эфире "Соловьёв Live" для ИС "Вести" сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Нужно было видеть, конечно, реакцию Литвы, реакцию украинской делегации. Она была взрывная. Понятное дело, они привыкли, знаете кидаться в основном субъективным. Их моя персона очень не устроила, они начали очень активно рассказывать, мол, я вообще не имею права здесь находиться, поскольку был в Донбассе, был послом ЛНР. Ну и что? Ну и что? Вот им хочется, чтобы они имели полное право доминировать, доносить только свою так называемую правду отметил он

В целом, уточнил Мирошник, на международной площадке наблюдается двойственный подход к вопросу о новых регионах России.

Мы недавно очень активно обсуждали заявление уходящего генсека ООН Антониу Гуттериша, который решил рассказать, что якобы Косово и Гренландия - это одно, а Крым, Донбасс, Новороссия - это совершенно другое. Если те имеют право на самоопределение, то какой Донбасс имеет право на самоопределение? То есть эти двойственные стандарты, очень циничные подходы, увы, существуют на международных площадках сказал Мирошник

Ранее дипломат отмечал, что воссоединение Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей с Россией по итогам референдума сравнимо с возвращением в семью.