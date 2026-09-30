Мирошник сравнил воссоединение новых регионов с РФ с возвращением в семью Мирошник: воссоединение новых регионов с Россией стало возвращением в семью

Москва30 сен Вести.Воссоединение Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей с Россией по итогам референдума сравнимо с возвращением в семью. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

С эмоциональной точки зрения передать эти ощущения невозможно, отметил он в беседе с РИА Новости.РИА Новости

Как можно комментировать возвращение в семью? Был перерыв в тридцать лет! сказал Мирошник

Дипломат подчеркнул, что люди Донбасса с 2014 года проходили испытания и всегда стремились к возвращению в Россию. Восемь лет они доказывали, что не отступят с верного пути, и четыре года назад вернулись в лоно России.

Ранее Мирошник отметил, что для фашистского режима на Украине территория Донбасса никогда не была частью родины и собственной страны. Он добавил, что украинские боевики пришли на эту территорию лишь для того, чтобы убивать и грабить мирное население.

Годовщина воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией отмечается 30 сентября.