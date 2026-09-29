Депутат назвал выборы в Госдуму финальным этапом интеграции ДНР в Россию Депутат Гарцев: выборы в ГД – завершающий этап интеграции ДНР в Россию

Москва29 сен Вести.Парламентские выборы в России, которые состоялись с 18 по 20 сентября, стали финалом интеграции Донецкой Народной Республики (ДНР) в РФ. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил представляющий регион депутат Госдумы России Дмитрий Гарцев.

Он напомнил, что Донбасс всегда считался исконно русской территорией.

Донбасс всегда был русским. Официальное вхождение в состав Российской Федерации — это, конечно же, колоссальное событие, которое предопределило многое. И выборы депутатов Государственной Думы — это был, конечно, завершающий финальный этап интеграции Донецкой Народной Республики уже как субъекта Российской Федерации отметил Гарцев

По словам депутата, несмотря на сложную обстановку в регионе, на выборах была высокая явка.

Люди приходили, изъявляли свой выбор. И, конечно же, многое дало то, что была возможность и дистанционного голосования, и предварительного голосования, то есть которое проходило в несколько дней... Мы видим о том, что люди сделали свой выбор, и этот выбор был на самом деле вот, как говорится, от души... [Люди] были вовлечены и для тех, кто приходил на избирательные участки, это был небольшой праздник, конечно добавил он

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что явка в регионе на выборы в Госдуму превысила 80%, несмотря на провокации со стороны противника.