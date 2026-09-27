Успешные выборы в Госдуму деморализовали противников России Политик Гигин отметил деморализующий эффект выборов в Госдуму на противников РФ

Москва27 сен Вести.Результаты успешно проведенных выборов депутатов в Государственную думу РФ IX созыва возымели огромный эффект и деморализовали противников России за рубежом. Такое мнение депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Он отметил, что выборы в России прошли организованно и на очень высоком технологическом уровне.

Эти выборы имеют и большой внешнеполитический эффект… Несмотря на всю желчь, несмотря на какие-то попытки дискредитировать, мы видим, как подавленно выглядят сейчас враги России. Они рассчитывали на другое… попытались взорвать российское общество изнутри и потерпели полное поражение… Результаты выборов в Государственную думу деморализовали противников России. Это огромный эффект, его нельзя недооценивать сказал Гигин

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что попытки киевского режима помешать проведению выборов в Госдуму потерпели поражение.