Главный раввин России надеется на возвращение евреев в Донбасс Главный раввин России Лазар ждет возвращения евреев в Донбасс и открытия ешив

Москва7 авг Вести.Федерация еврейских общин России (ФЕОР) оказывает помощь общинам в ДНР и ЛНР и надеется на возвращение евреев в эти регионы, а также на открытие там ешив – духовных учебных заведений, рассказал главный раввин России Берл Лазар.

В интервью РИА новости он ответил на вопрос о духовной жизни евреев в новых регионах России - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. ПО словам Лазара, ФЕОР занимается этими общинами.

В основном это Луганск, Донецк, Мариуполь. Отправляем туда помощь. Там есть раввины, которые помогают поддерживать оставшихся там жителей сказал Лазар

Он также напомнил о героизации нацистских преступников на Украине и сравнил оправдание Холокоста c поддержкой терроризма. Лазар призвал бороться с этим. Он добавил, что очень много евреев уехали оттуда в Израиль. Но те, которые остались, получают полную поддержку от ФЕОР.

Также Лазар выразил надежду на то, что уехавшие ранее люди могут начать возвращаться. Синагоги в этих регионах, как отметил раввин, остались.