Москва1 маяВести.Объявляя о перемирии, Россия заботится о себе и о менталитете тех людей, которые находятся на Украине, так как не все в той стране являются нацистами. Об этом в интервью "Соловьёв Live" заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".
Посол обратил внимание, что люди с восточной Украины наиболее чаще помнят про подвиги своих предков.
Мы прекрасно понимаем, что далеко не все там являются нацистами и людьми, которые вычеркнули из своей жизни подвиг наших предков, подвиг наших дедовотметил Родион Мирошник
Он рассказал о недавнем общении с людьми, которые эвакуировались из Красноармейска, Димитрова, Часова Яра.
Это люди, рискуя своей жизнью, все-таки вырвались через заслоны, через попытки нанесения ударов, через минные поля. Они вышли к нам, и они рассказывают, что были, по сути дела, в заложникахдобавил посол