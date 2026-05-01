Мирошник: в России понимают, что не все украинцы – нацисты

Мирошник: РФ понимает, что далеко не все украинцы – нацисты Мирошник: в России понимают, что не все украинцы – нацисты

Москва1 мая Вести.Объявляя о перемирии, Россия заботится о себе и о менталитете тех людей, которые находятся на Украине, так как не все в той стране являются нацистами. Об этом в интервью "Соловьёв Live" заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

Посол обратил внимание, что люди с восточной Украины наиболее чаще помнят про подвиги своих предков.

Мы прекрасно понимаем, что далеко не все там являются нацистами и людьми, которые вычеркнули из своей жизни подвиг наших предков, подвиг наших дедов отметил Родион Мирошник

Он рассказал о недавнем общении с людьми, которые эвакуировались из Красноармейска, Димитрова, Часова Яра.