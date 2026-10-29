Москва29 окт Вести.Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка отметил существенные изменения в глобальном миропорядке.

По оценке главы государства, международные структуры нуждаются в реформации. Аналогичного мнения придерживаются как Россия, так и африканские страны.

Мир серьезным образом поменялся подчеркнул российский лидер

Ранее Путин заявил, что отсутствие стран Африки среди членов Совета безопасности ООН (СБ ООН) несправедливо. Президент полагает, что должно быть обеспечено представительство африканских стран в международных организациях.