Москва21 сен Вести.В современном российском дискурсе Куликовская битва давно перестала быть просто историческим событием. Она превратилась в символ, который сегодня помогает нам осмысливать текущие геополитические вызовы. Битва у реки Непрядвы стала защитой православия и русской земли. Битвой, на которую ушли разрозненные полки удельных княжеств, а вернулся единый русский народ. Поле Куликово сплотило москвичей, владимирцев, суздальцев. Помогло понять, за что они сражаются.

Нынешнее обретение мощей великого князя и русского святого Дмитрия Донского, одержавшего ту великую победу, полностью меняет оптику восприятия современности. Переводит разговор из области интерпретаций в область присутствия. В сегодняшний переломный для России момент именно так и работает историческая память. Людям важно чувствовать связь с прошлым, его героями физически. Опираться на них в своих решениях и выборе сегодня.

И поэтому глубоко символично и важно, что мощи Дмитрия Донского пронесли крестными ходами, а затем состоялось их принесение в зону специальной военной операции - туда, где они нужнее всего. Для духовной поддержки наших бойцов. Это не просто дань уважения великому предку, а прямое духовное укрепление воинства, стоящего на защите тех же рубежей и смыслов, что и полки Дмитрия Ивановича в 1380 году.

То, что святыня отправилась непосредственно на фронт, на линию боевого соприкосновения, доказывает: великий князь снова в строю, со своим народом

Метафизический масштаб события особенно важен. Он подчеркивает неизменность геополитических законов. Противостояние 1380 года, как и сегодня на Украине, было не просто локальным конфликтом Руси и Степи, а глобальным цивилизационным столкновением. Его направлял католический Ватикан и лично Папа Римский Урбан VI. Святой престол рассматривал слабеющую Орду как идеальный таран для уничтожения и последующего "окатоличивания" православных русских земель. Под его эгидой была сформирована широкая коалиция. Главным финансовым и вербовочным "хабом" похода выступила богатейшая Генуэзская республика. Колоссальными деньгами оплатили наемников от итальянских земель до рыцарских орденов Южной и Центральной Европы. Основу ударной силы Мамая на Куликовом поле составляла как раз эта разношерстная, но натренированная европейская коалиция. Включая многочисленную, тяжело экипированную пехоту генуэзцев. На помощь Мамаю спешили полки Великого княжества Литовского под предводительством князя Ягайло, отряды из европейских анклавов Причерноморья.

Выступивший против Москвы Мамай, как и сегодня Зеленский, не был самостоятельной фигурой

Его власть держалась на генуэзских кредитах и наемниках. Генуя контролировала черноморские колонии, а Русь рассматривала как ресурсную базу. Прямое вторжение было дорогим и рискованным. Куда эффективнее было поставить своего вассала - Мамая - и натравить его на Русь. Ровно так, как Запад действует сегодня. Через военную помощь и финансовый насос накачивает антироссийские "прокси-силы".

И пример Украины и Зеленского как прямого прототипа исторического неудачника Мамая только один из многих. После Великой Отечественной войны стратегия непрямых действий стала основой для противостояния с нашей страной. И везде Запад действовал через своих марионеток. Прибалтийские лимитрофы, Грузия периода Саакашвили, а теперь и Молдавия при Санду искренне верят, что являются полноценными партнерами Запада. На деле оставаясь расходным материалом.

В 1380 году литовский князь Ягайло так и не пришел на помощь Мамаю на Куликовом поле, предпочтя остаться в стороне, когда исход битвы стал очевиден. Сегодня логика западных "прокси" выходит на новый уровень, угрожая бросить в топку конфликта уже следующих региональных игроков - Польшу и Румынию. В момент неизбежной катастрофы Киева его спонсоры планируют задействовать контингенты и ресурсы Польши и Румынии. Они должны закрыть собой амбразуру и спасти НАТО от прямого поражения. Варшава и Бухарест сегодня фактически примеряют на себя ту самую роль, которую в XIV веке Запад отводил нашим противникам на Куликовом поле.

Их старательно готовят в качестве "второго эшелона" в противостоянии с Россией. Разрушение экономики и потеря человеческого потенциала этих стран для англосаксонских центров не критичны. Запад готов пойти на это без малейших колебаний. Для архитекторов нового "санитарного кордона" жизни жителей Восточной Европы имеют ровно ту же нулевую ценность, что и жизни украинцев, которых годами сознательно вели к демографической катастрофе ради ослабления России.

Но уроки истории беспощадны. Мамай закончил свой путь бесславно. Проиграл Куликовскую битву объединенным русским силам Дмитрия Донского, бежал в Крым, где был ликвидирован своими же недавними партнерами из Генуи. Прагматичный Запад мгновенно теряет интерес к своим прокси-фигурам, как только те перестают приносить результат или становятся слишком токсичными.

Параллели с сегодняшним днем очевидны. Попытка Зеленского и лидеров других постсоветских лимитрофов опереться на западную поддержку в борьбе против исторического центра интеграции в регионе неизбежно ведет к потере субъектности.

История показывает, что геополитическая рента за русофобию всегда имеет конечный срок действия, а финал для правителей, выбравших роль "нового Мамая", оказывается одинаково суровым

Для нас это напоминание, что победить внешние силы, сколь могущественными они бы ни казались, можно только при условии абсолютной внутренней консолидации всех сил государства и общества. И в этом смысле второе обретение мощей Дмитрия Донского - это восстановление исторической преемственности.

Подлинные герои России не те, кто уступали и договаривались, а те, кто сражался и побеждал. Наша страна нередко становилась объектом западной экспансии, но в ключевые моменты умела собираться, чтобы стать субъектом собственной истории. Великий князь и святой воин Дмитрий Донской заставил себя уважать. Это главный урок для современной эпохи. Россия может и должна быть субъектом. Иначе ее снова превратят в поле, где чужие силы будут решать свои задачи.