Москва21 сен Вести.Отправка мощей Дмитрия Донского в зону СВО важна для укрепления духа бойцов. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Дмитрий Кайстро.

Он подчеркнул, что такой акт является прямым духовным укреплением воинства.

И поэтому глубоко символично и важно, что мощи Дмитрия Донского пронесли крестными ходами, а затем состоялось их принесение в зону специальной военной операции - туда, где они нужнее всего. Для духовной поддержки наших бойцов. Это не просто дань уважения великому предку, а прямое духовное укрепление воинства, стоящего на защите тех же рубежей и смыслов, что и полки Дмитрия Ивановича в 1380 году написал Кайстро

Ранее Кайстро рассказал о важности Куликовской битвы для российского общества. По его словам, это событие стало символом, помогающим осмысливать геополитические вызовы.