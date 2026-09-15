Москва15 сен Вести.Обретение мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского является событием исторической значимости. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Московской городской думе.

По его словам, при всей удивительности произошедшего такие вещи не происходят случайно.

Обретение мощей великого князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе стало событием действительно исторической значимости сказал патриарх Кирилл

14 сентября ветеран СВО и войны в Афганистане, школьный учитель географии Эдуард Краснов заявил, что обретение мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского может быть предвестником скорой победы армии России в спецопераци.