Москва15 сенВести.Обретение мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского является событием исторической значимости. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Московской городской думе.
По его словам, при всей удивительности произошедшего такие вещи не происходят случайно.
Обретение мощей великого князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе стало событием действительно исторической значимостисказал патриарх Кирилл
14 сентября ветеран СВО и войны в Афганистане, школьный учитель географии Эдуард Краснов заявил, что обретение мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского может быть предвестником скорой победы армии России в спецопераци.