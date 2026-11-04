Москва4 ноя Вести.Когда казалось, что Россия на краю исторического обрыва, в глубине веков зародился могучий механизм самоорганизации народа. Победа в Смутное время стала не только военным успехом, но и символом того, что общество способно в критический момент собрать себя само. Журналист ИС "Вести" Дмитрий Кайстро о том, что напоминает нам День народного единства.

Это была реальная угроза, что страна вот-вот перестанет существовать как единое целое. 1612 год, династия рухнула, власть рассыпалась, интервенты хозяйничали в Кремле, неурожай, голод и разорение шли по городам и селам. А внешние силы к западу от Москвы в это уже даже поверили, в нетерпении потирая руки, которые готовились хорошенько погреть на русском пожаре.

Кузьма Минин, нижегородский купец, призвал людей жертвовать средства и вступать в ополчение. А князь Дмитрий Пожарский стал той твердой опорой, которая превратила народный порыв в реальную силу: он навел в ополчении дисциплину, определил жалованье, следил, чтобы не было грабежей и раздоров. Минин зажигал сердца и собирал деньги, а Пожарский - армию. И в этом союзе народной воли и княжеской дисциплины (общества и власти) и родилась сила, которая смогла дойти до Москвы и ее освободить. Ополчение объединило людей разных взглядов, достатка и происхождения ради единственной цели - спасти страну.

Отправная точка для понимания Смутного времени - 25-летняя Ливонская война, самая продолжительная в истории России. Для государства того времени выход к Балтийскому морю был стратегической задачей: он открывал доступ к международной торговле, позволял развивать экономические и технологические связи, укреплял позиции на международной арене. Во многом именно неудача в этой войне стала одной из глубинных причин Смуты. Страна оказалась зажата в северо‑восточном углу Евразии, отрезана от главных экономических и политических артерий эпохи. А это всегда угроза, системный удар по устойчивости государства: слабеет экономика, нарастают внутренние противоречия, обостряется борьба за ресурсы, а внешние игроки начинают активнее разыгрывать карты нестабильности. В этом контексте подвиг ополчения Минина и Пожарского приобретает еще более глубокий смысл - восстановление порядка невозможно без обретения суверенитета. А игра на большой международной арене требует внутреннего сплочения и способности действовать как единое целое. Ополчение боролось не против "чужих культур", а против внешнего контроля и утраты самостоятельности.

Сегодня инструменты внешнего влияния стали технологичнее, но логика врагов России осталась прежней: ослабить суверенитет через воздействие на экономику, политику и общественное сознание. Западные геополитические центры вновь делают ставку на раскол российского общества, разжигают внутренние конфликты. Цель у них одна - обрушить Россию в новую Смуту, лишить субъектности, а потом разделить на части, чтобы их по очереди переварить. Вообще Смута и хаос - это то, что Запад и в эпоху Сигизмунда III, и сейчас хотел бы перманентно видеть на пространствах России и ее исторических частей – Малороссии и Белоруссии. Однако ключевое различие с эпохой Смутного времени у сегодняшней России в том, что страна уже научилась распознавать эти угрозы и обрела стойкий общественный иммунитет. Он столетиями вырабатывает мощные антитела народной памяти. Память - это историческая сила нации. Не случайно подвиг Минина и Пожарского до сих пор отзывается в нас такой силой, напоминает, что самое надежное оружие - это единство. А в основе памяти - опора на свой народ и Бога, ведь о единстве невозможно говорить без веры. Дата 4 ноября связана с почитанием Казанской иконы Божьей Матери. Образ стал для народного ополчения не просто святыней, а настоящим духовным знаменем.

При этом важно помнить: Россия - страна многих народов и многих религий. И смысл Дня народного единства лежит вне рамок лишь одной традиции. В составе ополчения 1612 года были люди разных конфессий. Их объединила общая судьба и общая ответственность за будущее страны.

Эта ответственность, по сути, и есть народное единство. Не отсутствие разногласий, а умение ставить общие цели выше частных интересов и находить точки соприкосновения даже в условиях острых противоречий. В ополчении Минина и Пожарского объединились люди с разными политическими взглядами, но в критический момент они смогли договориться ради спасения страны. Этот принцип остается актуальным и сегодня. Во многонациональной и мультикультурной России настоящая сила - в способности слышать друг друга, уважать различия и при этом разделять общие ценности: ответственность за страну, заботу о близких, стремление к справедливости.

День народного единства - повод задуматься о том, что связывает нас как общество. Это про реальные поступки: готовность поддержать, выслушать, помочь и договориться. История 1612 года показывает, что даже в самые тяжелые времена общество может найти внутренние ресурсы для самоорганизации и преодоления кризиса.

Сегодня этот урок остается особенно актуальным. Единство - это не данность, а выбор, который мы делаем каждый день, выбирая сотрудничество вместо разобщенности, поддержку вместо равнодушия, общее дело вместо изоляции. Именно из таких маленьких, но важных решений складывается большая сила общества и наша неизбежная Победа.