Москва1 ноя Вести.Для России 4 ноября - важная веха с точки зрения становления самостоятельной российской государственности, которая продемонстрировала, что Россия не готова быть инструментом, марионеткой в руках Запада. Такое мнение высказала в интервью ИС "Вести" доктор политических наук Елена Зиновьева.

На Красной площади стоит памятник Минину и Пожарскому, это важнейшая дата. Мы ее изучаем в школе, но вместе с тем, с точки зрения исторической памяти, она как будто бы чуть-чуть подзабыта. Конечно, были попытки развалить российскую государственность, в том числе европейцами. И здесь Лжедмитрий, и попытки передачи власти ставили своей задачей сделать из России фактически подчиненную европейцам колонию. И сопротивление, с которым столкнулись европейцы, в конце концов вынудило их уступить. И оно показало, что наша государственность и наши институты, они могут развиваться при взаимном уважении отметил эксперт

Зиновьева также подчеркнула, что Россия готова заимствовать опыт Запада, но только в том случае, если это равное сотрудничество.

Если же нам навязывают какие-то подходы, причем вот как любят у нас сегодня говорить министры иностранных дел "через губу", свысока, с позиции силы, то в этом случае у русского народа всегда хватит силы защитить себя и обеспечить собственное присутствие и в политике, и в имперских амбициях реализации их. Поэтому здесь, мне кажется, это, конечно, важнейшая веха с точки зрения становления самостоятельной российской государственности, которая продемонстрировала, что Россия все-таки не готова быть инструментом, марионеткой в руках Запада сказала она

Ранее сообщалось, что накануне Дня народного единства, который отмечается в России 4 ноября, мошенники начали атаковать россиян sms-сообщениями с предложением получить денежный приз к празднику.