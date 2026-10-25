Москва25 окт Вести.Историческая грамотность молодого поколения - основа стабильного будущего государства. Российской молодежи необходимо знать свою историю и своих героев. Об этом заявила ИС "Вести" заместитель директора Красногорского филиала Музея Победы Маргарита Иващенко.

Изучение материалов Нюрнбергского процесса, вклад советской стороны, позволяет объективно оценивать опасность нацистской идеологии, указала она.

Если мы хотим будущего нашей страны, то молодежь должна знать свою историю и своих героев. И, конечно же, Нюрнбергский трибунал, главными героями которого была советская делегация и лично Роман Андреевич Руденко, должно быть знакомо и известно всем. Наверное, мир забыл, что такое нацизм. Вот вспомнить об этом нужно именно с молодежью