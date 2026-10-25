Москва25 окт Вести.Нюрнбергский процесс продемонстрировал роль западных стран в усилении нацистского режима и превращении Германии в агрессора, направленного против СССР. Исторические параллели указывают на повторение аналогичной геополитической ситуации в современности. Об этом заявил ИС "Вести" президент Академии Нюрнбергских принципов Александр Звягинцев.

Нюрнбергский процесс показал, как миролюбивые демократии привели к власти [нацистского лидера Адольфа] Гитлера. И поэтому это тоже является уроками Нюрнберга. Ведь кровавые деньги текли из, знаем откуда? Из-за океана, из англосаксонских стран. Фактически мы воевали тогда со всей Европой, как и сейчас практически - все то же самое. Германию использовали как агрессора против нашей страны, и сейчас произошло то же самое сказал Звягинцев

Ранее первый зампредседателя Госдумы РФ Иван Мельников заявил, что финансовая и военная помощь неофашистскому режиму на Украине идут в ущерб экономикам самих поддерживающих Киев стран. Что касается властей Украины, то, по мнению парламентария, им грозит новый Нюрнбергский трибунал.