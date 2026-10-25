Москва25 окт Вести.Современная русофобия является формой возрождающегося нацизма, который при поддержке западных стран легитимизируется на Украине и в Европе через искажение истории и подмену понятий. Такое мнение высказала ИС "Вести" ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Наталия Таньшина.

С ее точки зрения, действия нынешних властей Украины создают условия для ренессанса нацистской идеологии.

Русофобия — это и есть разновидность расизма, да, это расизм и неонацизм. И то, что происходит сейчас на Украине, это настоящий такой ренессанс - возрождение нацистской идеологии, причем Запад опять-таки упорно делает вид, что ничего этого нет, что ничего не происходит, они предпочитают не замечать, что речь идет просто о возрождении, о легитимации нацизма. Это происходит потому, что в самой Европе то же самое происходит. И современные уже европейские политики не стесняются того, что их предки были нацистами. И более того, Россию ставят на одну доску с нацистской Германией, придумав теорию двух тоталитаризмов. И говорят о толерантности. Собственно, эта толерантность, которая и саму Францию привела к проблемам. Мол, мы же должны толерантными быть к бывшим нацистам, они тоже оказались заложниками обстоятельств. И поэтому и на Украине, собственно, эти нацистские преступники, они же возвеличиваются, превращаются в героев. Хотя понятно, что даже украинские власти понимают, что они играют с огнем, потому что Польша им этого никогда не простит заявила Таньшина

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что европейской руководство в своей русофобии, призывая к подготовке войне с Россией и нанесению ей стратегического поражений, превзошло нацистскую Германию.