Камкин: русофобия в ФРГ ведет к переписыванию истории Второй мировой войны Камкин: русофобия в Германии может привести к искажению истории

Москва9 сен Вести.Волна русофобии в Германии может привести к переписыванию истории Второй мировой войны. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин.

В качестве примера эксперт привел книгу, где история Первой мировой войны представлена так, что две страны развязали войну против "несчастной Германии".

Сейчас ситуация в Германии выглядит таким образом, что вот эта волна русофобии поднимает волны исторической памяти, в том числе касающейся Второй мировой войны. Первые попытки уже реабилитации, пока не нацизма, но Вооруженных сил нацистской Германии, они заметны и в киноискусстве, и в некоторых публикациях. Например, недавно вышла в Германии книга, где история Первой мировой войны представлена так, что это злая Россия и Франция развязали войну против несчастной Германии. Это очень тревожная тенденция, потому что сейчас говорят о Первой мировой войне, потом скажут, что Германия уже при Гитлере защищалась. Соответственно, это все используется официальными немецкими властями для разгона волны именно русофобии пояснил Камкин

Политолог добавил, что лозунг "все для Украины" копирует такой же нацистский "все для Германии", из-за чего происходит украинизация немецкой политики, где эмоциональные, психологические и юридические барьеры сдвигаются.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия - рассадник "махровой русофобии" по примеру Третьего рейха.