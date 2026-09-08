В АдГ обвинили правительство Германии в разжигании страха перед РФ и фейках

В АдГ рассказали, как правительство Германии готовит население к войне с РФ В АдГ обвинили правительство Германии в разжигании страха перед РФ и фейках

Москва8 сен Вести.Правительство Германии разжигает страх перед Россией и распространяет фейковые новости о ней, чтобы подготовить население к войне. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил депутат немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Гуннар Линдерманн.

Он отметил, что в целом проблема русофобии в Германии сейчас крайне распространена.

Федеральное правительство Германии разжигает страх перед Россией и распространяет о ней фейковые новости. Мы помним, что этот предполагаемый удар беспилотника в Лейпциге якобы был осуществлен российскими секретными агентами. Я считаю это полным бредом, абсолютной чушью. Я не верю, что какие-либо российские агенты стали бы атаковать какой-либо аэропорт в Германии. Это практически исключено. Это делается лишь для подготовки населения к войне против России заявил депутат АдГ

Он также указал на последствия, к которым привела внешняя политика властей ФРГ.

Закрывают Русский дом [в Берлине], закрывают Генеральное консульство России. Это означает, что правительство [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца пытается разорвать каналы связи с Россией. Они пытаются лишить население возможности обмениваться идеями, знакомиться друг с другом и развивать взаимопонимание, например, на российских культурных мероприятиях подчеркнул Гуннар Линдерманн

Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что решение властей Германии закрыть Русский дом в Берлине было воспринято Россией как недружественный шаг.