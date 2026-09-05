Москва5 сен Вести.Для немецкого истеблишмента случай в Лейпциге играет большую роль, позволяя портретировать партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) как пророссийскую силу. Об этом ИС "Вести" заявил старший научный сотрудник по вопросам внешней политики парламентской фракции партии "Альтернатива для Германии" Антон Фризен.

В начале августа произошел инцидент с атакой БПЛА на аэропорт Лейпциг/Галле. Чуть позже, немецкие следователи заявили, что к атаке причастны лица, связанные с Россией. В МИД РФ ответили на подобные обвинения, назвав их "абсолютно надуманными".

По словам Фризена, сейчас элиты открыто говорят, что если АдГ придет к власти в Саксонии, это будет считаться предательством, так как правительство может впоследствии иметь контакты с Россией.

Для нарратива немецкого политического класса и истеблишмента, все это, конечно, большую роль играет. Дело в том, что они могут портретировать АдГ. В связи, конечно, с этим случаем в Лейпциге, как пророссийскую силу. Они уже открыто говорят, что вот, если АдГ придет к власти в Саксонии, это будет … можно сказать, предательство. Они об этом открыто говорят, предательство в связи с тем, что это правительство потом будет кооперировать с Россией пояснил Фризен

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала провокацию в Лейпциге в предстоящими выборами в Госдуму. Согласно ее словам, время было выбрано не случайно, а с прицелом на начало сентября, ведь в этот период должно пройти голосование.