Депутат прогнозирует распад Германии в случае ведения политики против России Депутат Афонин прогнозирует распад Германии в случае ведения политики против РФ

Москва21 сен Вести.Если нынешние немецкие правители продолжат вести антинациональную политику в противовес дружеским отношениям с Россией, то Германия будет идти на распад. Об этом ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета ГД ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции, фракция КПРФ Юрий Афонин.

Депутат заявил, что Германия все больше напоминает ему Украину.

[После] майданных вот этих событий, переворота, часть Украины восточная голосовала за партии регионов и коммунистов, Западная за батьковщину и вот эту всю бандеровскую свору. И фактически страна оказалась разделена. Если нынешние германские правители продолжат вот эту политику антинациональную в противовес дружеским отношениям с нашей страной, я не исключаю, что Германия вообще будет идти на распад, и, не дай бог там начнутся какие-то столкновения. Это две разных страны вроде бы в одном едином государстве. Поэтому я думаю, что набирать обороты антисистемные силы будут сказал он

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что результаты выборов в ландтаг (законодательное собрание) Мекленбурга-Передней Померании в ФРГ являются историческим унижением канцлера Фридриха Мерца.