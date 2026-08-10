Нацизм на Западе возрождается через мемы Политолог Дубовикова отметила роль мемов в возрождении нацизма на Западе

Москва10 авг Вести.На Западе идет процесс возрождения и нормализации нацизма через создание мемов с Адольфом Гитлером. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила аналитик-международник, технолог инфовойн Мария Дубовикова.

По ее словам, планомерная обработка населения западных стран, при которой возрождается наследие нацистов, идет уже на протяжении нескольких лет.

К сожалению, нам нужно понимать, что у нас на Западе идет процесс нормализации нацизма… и притом это происходит на когнитивном уровне. Возникает, во-первых, огромное количество мемов с Гитлером, идет мемезация его образа, идет мемезация образа фашиста… И весь тот ужас, с которым [это] было связано, он стирается в общественном сознании рассказала Дубовикова

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что европейцы оставили без внимания тенденцию по усилению националистического курса на Украине.