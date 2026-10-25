Москва25 окт Вести.Финансовая помощь и снабжение оружием неофашистского режима на Украине наносят ущерб экономикам самих поддерживающих его стран. Что касается властей Украины, то им грозит новый Нюрнбергский трибунал. Такое мнение выразил ИС "Вести" первый заместитель председателя Госдумы РФ Иван Мельников.

Поддержка, в том числе неофашистского режима на Украине, когда они закачивают их оружием, огромные средства выделяют на это, в ущерб, кстати, своим государствам. Я уверен, что над нынешним украинским руководством грядет новый Нюрнбергский процесс сказал Мельников

Нюрнбергский трибунал проходил в Германии с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Процесс длился 315 дней, на скамье подсудимых оказались высшие руководители Третьего рейха.