Москва25 сен Вести.На Западе видят, что положение Украины становится только хуже, поэтому они хотя организовать "перемирие имени Меркель", которое позволит им дофинансировать и довооружить Украину. Таким мнением с ИС "Вести" поделился директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Он добавил, что после того, как Украина будет перевооружена, конфликт начнется с новой силой.

Естественно, это коллеги европейские, американские видят. Поэтому нужно немедленно остановить. Мы это много раз проходили, это называется перемирие имени Меркель. Мы, значит, сейчас остановимся, опять в очередной раз Украину дофинансируем. Один, два, три, четыре Patriot [передадим]. Может, там они еще соберут, еще что-то, может, французов подтянем. А дальше будем продолжать эту самую биполярную возню. В России, к сожалению, уже нет желания это продолжать, к сожалению, для них … И, к счастью, для нас. И все заявления внешнеполитического контура российского сегодня об этом очень ярко говорят заявил Егорченков

Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что Россия не согласится на энергетические перемирия с Украиной. Он добавил, что киевский режим этой зимой "ждет хаос".