"Это будет хаос": эксперт Коротченко о том, что ждет режим Зеленского зимой Эксперт Коротченко: зимой режим Зеленского ждет хаос

Москва24 сен Вести.Этой зимой режим Владимира Зеленского ждет хаос, его не спасут попытки навязать РФ энергетическое перемирие. Таким мнением с ИС "Вести" поделился главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, западные лидеры уже поняли, что им не удастся обмануть Россию своими предложениями о приостановке конфликта.

Мы идем вперед, мы консолидированы, у нас впереди все будет хорошо. И, разумеется, еще раз все понимают, что будет с режимом Зеленского в осенне-зимний период. Это будет хаос, это будет конец. И никакие попытки навязать нам вот это пресловутое энергетическое перемирие, попытаться "облапошить" Россию [не окончатся успехом]. Сегодня мне даже кажется, что те западные лидеры и Зеленский, которые это пытаются предлагать, сами понимают, что этого не произойдет. Успеха не будет, и впереди неизбежная наша победа в СВО рассказал Коротченко

Ранее глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко прокомментировал грядущую зиму. По его словам, она будет иметь для Украины необратимые последствия.