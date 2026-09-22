Москва22 сен Вести.На предстоящих встречах в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке западные лидеры и глава киевского режима Владимир Зеленский попытаются навязать президенту США Дональду Трампу очередной план по Украине, который не приведет к урегулированию конфликта, а лишь даст Украине передышку. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По словам эксперта, речь идет о попытке предложить "энергетическое перемирие", которое позволит Киеву пережить осенне-зимний период.

Надо четко понимать, что происходит и будет происходить в ближайшие несколько дней в Нью-Йорке с точки зрения урегулирования либо выдвижения различных инициатив по поводу будущего ситуации вокруг Украины. Это попытка в очередной раз ведущих лидеров Запада и Зеленского навязать Трампу те предложения, которые категорическим образом не соответствуют интересам Российской Федерации в этом военном конфликте, не приведут к его урегулированию, а фактически должны дать передышку режиму в Киеве для того, чтобы пережить осенне-зимний период, избежать ударов со стороны России по ключевым объектам энергетической и промышленной инфраструктуры, а дальше по весне с новой силой продолжить эту войну заявил Коротченко

Коротченко отметил, что Трамп, как опытный политик, должен понимать, что его пытаются использовать.

В этом плане Трамп, как, в общем-то, опытный и ведущий политик Запада, должен также отдавать себе отчет, что его хотят банально использовать в этой комбинации. Поэтому встреча Трампа с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, встреча Трампа с премьер-министром Великобритании, с Зеленским, все будет подчинено этой главной цели – попытаться всучить Трампу, заранее неприемлемый, не отвечающий интересам и реальным условием заключения мира вот этот план по энергетическому перемирию. Я полагаю, что все-таки Трамп, как достаточно многоопытный политик, прекрасно понимает, в какие игры с ним пытаются играть сказал Коротченко

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с призывом взять на себя ответственность, так как ситуация для Украины ухудшается изо дня в день.