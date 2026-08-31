Патрушев: страны-союзники Киева раньше помогали РФ по антигитлеровской коалиции Патрушев: экс-союзники РФ по антигитлеровской коалиции поддерживают нацистов

Москва31 авг Вести.Бывшие страны-союзники России по антигитлеровской коалиции сегодня поддерживают нацистский режим, в том числе на Украине. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

Такое мнение он высказал на открытии научно-практической конференции, посвященной 85-летию прибытия в Архангельск первого союзного конвоя "Дервиш".

Сегодня наши бывшие союзники по антигитлеровской коалиции активно поддерживают нацистский режим, и в том числе на Украине сказал Патрушев

22 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: если Россия огласится на перемирие при сохранении существующего режима в Киеве, нацистские метастазы будут расползаться дальше.