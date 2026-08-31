Посол Великобритании уклонился от ответа на вопрос о фашизме на Украине Британский посол уклонился от ответа на вопрос об украинском нацизме

Москва31 авг Вести.Посол Великобритании в России Найджел Кейси в интервью ИС "Вести" уклонился от прямого ответа на вопрос о разнице между немецким нацизмом в 1940-е годы и нынешней политикой киевского режима.

В Архангельске проходит конференция, посвященная 85-й годовщине первого арктического конвоя. Тогда в СССР из Ливерпуля пришел конвой "Дервиш", доставивший в порт Архангельска 15 истребителей и другой груз, нужный советским военным.

В памятных мероприятиях приняли участие дипломаты из Британии, США, Австралии, Новой Зеландии и Канады.

Британского посла спросили, в чем разница между фашизмом на Украине и немецким в годы Великой Отечественной и почему Великобритания поддерживает нацизм на Украине? Однако Найджел Кейси отвечать на поставленный вопрос не стал.

Мы здесь сегодня собрались, чтобы отдать честь всем тем, кто служил в арктических конвоях, россиянам, британцам, союзникам, которые отдали свою жизнь в борьбе против фашизма Второй мировой войны сказал Найджел Кейси

На прошлой неделе в интервью РБК министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Британия на протяжении долгого времени своей истории играла негативную роль не только по отношению к России, но и по отношению к большинству других своих "попутчиков", поскольку у нее никогда не было постоянных союзников.

По его словам, со времен царя Ивана Грозного британцы постоянно старались сделать какие-то гадости России. При этом Москва не забывает период союзничества с Великобританией в годы Второй мировой войны. Однако если это был ситуативный союз с их стороны, то он очень быстро улетучился.