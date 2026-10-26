Захарова: Запад уничтожает свидетельства о союзе с СССР в годы войны Захарова: Запад хочет забыть о боевом братстве в годы Второй мировой войны

Москва26 окт Вести.Власти западных стран делают все, чтобы уничтожить свидетельства союзничества с СССР в годы Второй мировой войны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

К великому сожалению, сейчас в наши дни правительства западных стран предпочитают не только не вспоминать о боевом братстве тех лет, но делают все, чтобы уничтожать свидетельства нашего союзничества цитирует дипломата ТАСС

Ранее заслуженный профессор исторического факультета Университетского колледжа Корка (Ирландия) Джеффри Робертс заявил, что среди жителей и политиков стран Запада распространено заблуждение о том, что СССР не сыграл решающей роли во Второй мировой войне и разгроме нацистской Германии. При этом он добавил, что некоторые люди все же осознают значимость вклада Советского союза в борьбу с нацизмом.