Историк Робертс указал на недооценку Западом вклада СССР в победу над нацизмом

Историк рассказал о распространенном на Западе заблуждении о Второй мировой Историк Робертс указал на недооценку Западом вклада СССР в победу над нацизмом

Москва11 окт Вести.Среди жителей и политических элит стран Запада распространено заблуждение о том, что роль СССР во Второй мировой войне и, в частности, в разгроме нацистской Германии не была решающей.

На это в разговоре с РИА Новости обратил внимание заслуженный профессор исторического факультета Университетского колледжа Корка (Ирландия) Джеффри Робертс.

(На Западе – прим. ред.) не до конца понимают, насколько ключевой была роль Советского Союза в поражении нацистской Германии заявил собеседник агентства

Наряду с этим историк подчеркнул, что, несмотря на широкое распространение, некоторые люди на Западе осознают значимость вклада советского народа в борьбу с нацизмом.

Однако в целом присутствует недооценка важности роли Советского Союза в победе во Второй мировой констатировал Робертс

9 октября президент РФ Владимир Путин на саммите стран СНГ анонсировал принятие документа о необходимости сохранять общую историю стран Содружества, чтобы донести до молодежи правду о вкладе в Победу всех народов бывшего Советского Союза.