Москва7 ноя Вести.Советская эпоха внесла значительный вклад в развитие современных постсоветских государств, и для объективного понимания их становления необходим тщательный анализ этого периода, противостоящий односторонней негативной оценке и десоветизации. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Роберту Францеву рассказала руководитель НИЦиМОЦ при Институте истории и регионоведения Киргизского Национального университета (КНУ) имени Жусупа Баласагына, историк Шайыркул Батырбаева.

Она заявила, что для профессиональных историков критически важными становятся непредвзятые оценки советской эпохи, учитывая значительный прогресс, достигнутый всеми республиками, входившими в состав СССР.

Именно советский период развития не только нашей республики, а в целом развитие республик в постсоветском пространстве требует тщательного, объективного анализа. Поскольку, начиная с середины восьмидесятых годов, до начала нулевых годов шла односторонняя негативная оценка советского периода. И, к сожалению, в это время появилось очень много популярных и научных работ, которые односторонне освещали нашу историю советского периода. И сегодня во многом оценивая, оглядываясь назад, и сама попытка десоветизации опирается на эти труды. И сегодня для историков профессиональных становятся архиважными объективные оценки советского периода, поскольку в это время все республики, которые входили в состав СССР, сделали огромный рывок в своем развитии сказала историк

По ее словам, в век информационных технологий и цифровизации информационное пространство стало важнейшей средой в жизни современного человека.

В сложных геополитических условиях государства стремятся влиять на содержание этого пространства, исходя из собственных интересов. И, как известно, активизируется такая тенденция, как десоветизация. Естественно, в дальнейшем эта тенденция будет дальше развиваться. Поэтому необходимо обязательно противостоять этому, потому что это в интересах всего нашего постсоветского пространства. Не надо позволять однобоко вытаскивать из конкретной исторической обстановки отдельные явления, отдельные факты, оценивать целую эпоху. Объективная оценка нашего прошлого, советская эпоха - это фундамент сегодняшнего - основа развития суверенных республик рассказала Батырбаева

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