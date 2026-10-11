Москва11 окт Вести.В эпоху цифровой разобщенности крайне важно сохранять с молодым поколением искренность и глубину человеческого общения, основанного на внимательности. Об этом ИС "Вести" заявила член Синодальной комиссии по биоэтике, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Евгения Жуковская.

Нужно любить человека, нужно открывать сердце, нужно неформально относиться к какой-то коммуникации, к разговору, к беседе. Особенно это в условиях вот этой диджитализации заметно. Ты вроде бы со всеми на связи, но при этом ты ни к кому серьезно не относишься. Молодым людям нужно, чтобы их внимательно слушали, слышали и понимали – это важно для каждого из нас. Со стороны церкви и тому, кто приходит в церковь, нужно не бояться открыть друг к другу сердца. Вот это тоже очень важно заявила Жуковская

Ранее сообщалось, как работники спортивного лагеря "Кутузов" рассказали, как они воспитывают патриотов. Спортивно-патриотическое воспитание переживает настоящий бум: популярность подобных лагерей среди молодежи стремительно растет, а их количество за сезон подскочило почти в три с половиной раза — с трех до десяти.