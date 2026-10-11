Москва11 окт Вести.Государство при поддержке Церкви формирует систему духовно-нравственного воспитания, поскольку полноценное развитие личности и гражданское становление человека невозможны без опоры на церковные устои и духовные ценности. Об этом ИС "Вести" заявила член Синодальной комиссии по биоэтике, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Евгения Жуковская.

По ее словам, российское государство целенаправленно формирует такую образовательную среду, которая исключает возникновение социальных потрясений, подобных французским (протесты школьников во Франции 2026 года). В частности, акцент делается на укреплении системы духовно-патриотического воспитания как превентивной меры против молодежных протестных настроений.

Сейчас государство создает условия для того, чтобы у нас не возникало похожих с Францией ситуацией. И сегодня государство, в том числе при участии Церкви, создает новый свод правил духовно-нравственного, патриотического воспитания. Но я хотела бы здесь отметить, что церковь воспитанием людей не прекращала заниматься никогда. И даже когда мы сегодня говорим о том, что в XX веке у нас было атеистическое государство, и церковь была фактически под запретом, церковь все равно была со своим народом, она всегда была на стороне патриотики. Без церкви невозможно собственно создать условия для того, чтобы человек был воспитан гармоничным, духовно-нравственным, и вообще полноценным гражданином, чтобы он стал. Без духовной нравственности, без церковных устоев — это невозможно заявила Жуковская

Ранее сообщалось, что полицейские во Франции задержали 6629 человек с начала протестов школьников и студентов. Такие данные привел министр внутренних дел республики Лоран Нуньес в ходе слушаний в Национальном собрании. В ходе беспорядков пострадали 215 учеников, а также 89 сотрудников школ, уточнил министр.