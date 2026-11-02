Голикова заявила о высоком уровне распространения традиционных ценностей в РФ Голикова: распространение традиционных ценностей в РФ - на высоком уровне

Москва2 ноя Вести.Показатель распространения традиционных духовно-нравственных ценностей в России находится на высоком уровне, а уровень распространения деструктивной идеологии - низкий. Об этом со ссылкой на данные исследования ВЦИОМ в 2026 году заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на открытии Международной недели "Народы России".

Она отметила, что исследование проводилось с учетом трех целей, сформулированных в базовом документе для реализации политики государства в этой области. Среди них: сохранение и укрепление традиционных ценностей, противодействие распространению деструктивной идеологии, формирование на международной арене образа Российского государства как хранителя и защитника традиционных общечеловеческих духовно-нравственных ценностей.

Показатели определены для всех трех целей, утверждены методические рекомендации по оценке их достижения. И хочу сказать, что на их основе ВЦИОМ впервые в 2026 году провел социологические исследования. Его результаты свидетельствуют о том, что показатель распространения традиционных духовно-нравственных ценностей в России находится на высоком уровне, а уровень распространения деструктивной идеологии определен как низкий заявила Голикова

Она добавила, что динамику изменения этих показателей будут анализировать на ежегодной основе по итогам опросов.

Также она заявила, что культурный суверенитет России не предполагает изоляцию от мировых процессов в сфере культуры.