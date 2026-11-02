Москва2 нояВести.Культурный суверенитет России не предполагает изоляцию от мировых процессов в сфере культуры. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе Международной недели "Народы России".
По ее словам, в основе культурного суверенитета РФ лежат традиционные ценности.
Безусловно, он не подразумевает изоляцию от мирового культурного процесса, а предполагает разумный баланс – открытость к обмену и взаимодействию при сохранении своей идентичностисказала Голикова
Вице-премьер пояснила, что культурный суверенитет предполагает создание культуры, которая отражает собственные ценности, историю и взгляд на мир государства.