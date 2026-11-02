Голикова: культурный суверенитет России не подразумевает изоляцию от мира

Культурный суверенитет РФ не предполагает изоляцию от мира, заявила Голикова Голикова: культурный суверенитет России не подразумевает изоляцию от мира

Москва2 ноя Вести.Культурный суверенитет России не предполагает изоляцию от мировых процессов в сфере культуры. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе Международной недели "Народы России".

По ее словам, в основе культурного суверенитета РФ лежат традиционные ценности.

Безусловно, он не подразумевает изоляцию от мирового культурного процесса, а предполагает разумный баланс – открытость к обмену и взаимодействию при сохранении своей идентичности сказала Голикова

Вице-премьер пояснила, что культурный суверенитет предполагает создание культуры, которая отражает собственные ценности, историю и взгляд на мир государства.