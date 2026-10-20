Москва20 окт Вести.Министерству культуры России предоставят полномочия накладывать вето на открытие творческих направлений в непрофильных вузах. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе рабочей встречи с руководителями образовательных организаций в области искусств.

По ее словам, ведомство к настоящему моменту уже подготовило соответствующий законопроект.

Проект, когда у Министерства культуры появляется второй ключ по целесообразности открытия в других образовательных организациях - не учреждениях в сфере культуры и искусства - творческих направлений подготовки, специальностей. И если Минкультуры будет накладывать на это вето, то соответствующее направление в таком вузе открываться не будет пояснила Голикова

Вице-премьер добавила, что документ в скором времени внесут в парламент. Голикова выразила надежду на то, что проект будет принят в осеннюю сессию парламента, чтобы со следующего года у Минкультуры появились соответствующие полномочия.