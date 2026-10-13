Минобрнауки готовит приказ о запрете поступать в тот же вуз после отчисления

Отчисленным из вуза студентам могут запретить поступать туда же в течение 5 лет Минобрнауки готовит приказ о запрете поступать в тот же вуз после отчисления

Москва13 окт Вести.Минобрнауки подготовило проект приказа, вносящий изменения в правила поступления в вузы. Ведомство хочет запретить студентам, отчисленным из вуза, поступать туда же в течение пяти лет.

Речь идет о случаях, когда отчисление является дисциплинарным взысканием, передает ТАСС.

Лица, отчисленные из организации в связи с применением к ним отчисления как меры дисциплинарного взыскания, не подлежат приему в эту организацию в течение 5 лет после отчисления цитирует агентство проект приказа

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что решение об отчислении хулиганов из школы за неудовлетворительную оценку по поведению должно приниматься не отдельным педагогом, а педсоветом. При этом он подчеркнул, что решение об отчислении подростков, не исправляющих свое поведение, нужно принимать обязательно.