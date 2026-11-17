"Известия": в РФ могут запретить мигрантам въезд под видом получения образования "Известия": обсуждается запрет въезда мигрантов под видом получения образования

Москва17 ноя Вести.В России выступили с инициативой ужесточить контроль за образованием иностранных студентов в высших и средних специальных учебных заведениях с целью не допустить, чтобы поступление использовалось как способ въезда в страну без намерения учиться.

Газета "Известия" сообщила, что соответствующий законопроект подготовлен в комитете Госдумы по труду и социальной политике.

Инициаторами предложения выступили глава названного комитета Элеонора Кавшар и представители фракции ЛДПР во главе с лидером одноименной партии Леонидом Слуцким.

В пояснительной записке к документу указано, что зачисление в российские вузы и колледжи дает иностранцам возможность приехать в РФ и оформить разрешение на временное проживание.

Однако, по мнению законодателей, некоторые из иностранных граждан используют учебную визу не для получения образования, а для того, чтобы легально находиться в России и зарабатывать.

В связи с этим парламентарии предлагают наделить Рособрнадзор и его региональные подразделения полномочиями по проверке данных об иностранных учащихся на всем протяжении их обучения.

Если новые требования не будут соблюдаться, вузам и колледжам может грозить запрет на прием иностранных граждан на срок до 1 года.

Ранее глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Булавин в интервью ИС "Вести" предложил создать в России надежный заслон от иностранцев с наличием судимости.