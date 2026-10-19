В России пересмотрят подход в наборе иностранных студентов на целевые квоты "Ведомости": иностранных студентов в РФ будут отбирать под рабочие места

Москва19 окт Вести.В России иностранных студентов будут отбирать не просто под свободные места в университетах, а под конкретные рабочие места. О планах Россотрудничества усилить целевую составляющую набора пишет газета "Ведомости".

Речь идет о качественном изменении подхода к формированию квот и сопровождению будущих студентов на всех этапах поступления. В 2027 году планируется усилить целевую составляющую квотного набора сообщает издание со ссылкой на пресс-службу агентства

Как следует из публикации, при определении приоритетов будут учитываться политические и партнерские отношения России с конкретными государствами. Во внимание также возьмут реальную потребность национальных экономик в специалистах определенного профиля.

В самом агентстве подчеркнули, что необходимо помогать студентам осознанно выбрать образовательную траекторию, а не просто сопровождать их на этапе подачи документов. В новую систему будут включаться подготовительные программы, профориентация, консультации по выбору специальности и вуза, а также информационная поддержка на разных этапах поступления.

Ранее стало известно, что квота для участников СВО и их детей в вузах РФ заполнена более чем на 73%. По словам министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, в этом году уже зачислено почти 42 тыс. человек.